Ce dimanche après-midi, l’AS Monaco reçoit le Stade Rennais pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Après six journées sans le moindre succès dont trois revers concédés, Mbaye Niang et sa bande doivent repartir de l’avant.

Les Rennais n’ont plus gagné depuis six matchs en Ligue 1 et se sont inclinés à trois reprises. Dans cette 10e journée de Ligue 1, le club Breton doit donc se refaire la cerise sur la pelouse du stade Louis II pour reprendre sa bonne mine. Mais selon Ouest-France, les Bretons n’ont perdu qu’un seul de leur 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls). Motivant pour aller défier Monaco avec ses machines à buts.

Pour ce déplacement en principauté, les Bretons sont privés de leur gardien numéro 1, Edouard Mendy. Devant, Julien Stéphan devrait opter pour un choix offensif avec la probable titularisation de Mbaye Niang qui devrait débuter comme d’habitude en attaque. L’attaquant sénégalais, à l’image de son équipe, est dans une très mauvaise passe ces dernières journées. Mbaye Niang peine à marquer et ne totalise que trois réalisations en autant de matchs en Ligue 1.

