Dans quelques heures, l’Equipe nationale locale va aborder à Conakry la manche retour des éliminatoires du CHAN face à la Guinée. Youssouph Badji, buteur lors de la finale du tournoi de l’UFOA dimanche dernier, reste très optimiste et garde espoir.

Vainqueur de la dernière édition du tournoi de l’UFOA devant le Ghana (1-1, Tab 3-1), l’équipe nationale locale du Sénégal s’apprête à disputer la manche retour des éliminatoires du CHAN 2020 ce dimanche à 16h. Pour ce choc au stade du 28 septembre de Conakry, nanti d’un petit but d’avance en faveur des Lions, Youssouph Badj et ses coéquipiers ambitionnent d’améliorer leur avance afin de tuer le chat noir.

«On est très conscient. Jouer à l’extérieur n’est jamais facile donc on se doit forcément d’augmenter notre état d’esprit tout en sachant que tout peut arriver et à tout moment. Raison pour laquelle on s’est mis d’accord d’améliorer notre motivation et surtout la concentration», a confié le joueur du Casa-sports, joint par la rédaction de wiwsport.com

Wiwsport.com