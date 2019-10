Dijon est allé arracher le point du nul au Parc OL, ce samedi (0-0). Mais si les Dijonnais ont obtenu ce résultat, c’est aussi grâce aux neuf arrêts d’Alfred Gomis, le gardien de but des Lions.

Alfred Gomis est le grand artisan du match nul obtenu par Dijon ce soir sur la pelouse de l’Olympique de Lyon. Le portier des Lions a été présent surtout en seconde période où son équipe a plus souffert et réalisé son meilleur match jusqu’ici, depuis qu’il a rejoint la Bourgogne l’été dernier. « C’est le point du courage, il est presque miraculeux au vu de la deuxième mi-temps. On peut dire merci à Alfred Gomis, c’est le point Gomis », a déclaré Stéphane Jobard, l’entraîneur de Dijon.

Arrivé de SPAL lors de l’intersaison, Alfred Gomis est sur les mêmes traces de son compatriote, Edouard Mendy qui avait fini de faire sensation tout au long de la précédente saison avec le stade de Reims et aujourd’hui à Rennes. Gomis n’a encaissé que 3 buts en 6 matchs de championnat.

wiwsport.com