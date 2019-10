Certains l’appelleront le joueur 100% ! Idrissa Gana Guèye a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Longtemps plébiscité par le coach allemand, il est venu renforcer le secteur médian des Franciliens. Chose que l’ancien lillois a réussi après deux mois dans la capitale française.

Avant cette trêve internationale, où l’équipe nationale du Sénégal a livré un match amical historique et inédit avec le Brésil soldé par un match nul, le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye a fait sensation sous son nouveau maillot. Le vice-champion d’Afrique a fait de très hautes performances qui lui ont valu l’estime et la reconnaissance de tout le public du Parc des Princes, ainsi que les observateurs.

Encensé par ses coéquipiers et très chouchouté par son coach, Gana Guèye a un bilan 100% positif avec le PSG, jusque là. En huit rencontres disputées depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, le Sénégalais n’en a perdue aucune. Et mieux, à chaque fois qu’il a été sur la pelouse avec le maillot Rouge et Bleu, son équipe n’a pas concédé le moindre but. Des statistiques survolées par une belle prestation contre le Real Madrid, qui a marqué jusqu’ici les esprits. Voici un petit résumé de ses premiers matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain.

