C’est dit, le Tournoi de pré-Qualification Olympique Féminin sera organisé par le Mozambique.

La FIBA a, en effet, dévoilé les pays hôtes de ces tournois qui serviront de préliminaires au TQO. Dans cette compétition, les lionnes du Sénégal évolueront dans la poule A.

Les lionnes avec le Mali

Logées dans le groupe A, les joueuses de Cheikh Sarr affronteront le Mali et l’Angola, avec comme objectif de terminer premières. Ainsi, elles pourront aller au second tour, c’est-à-dire le TQO, avec une participation aux JO de Tokyo 2020 comme but ultime.

05 tournois pour…

Selon nos confrères de BasketSenegal, il y aura un total de cinq tournois, l’Afrique en organisant un, les Amériques et l’Asie-Océanie en accueillant deux. Tous les tournois auront lieu durant la fenêtre pré-qualificative, soit entre le 10 et le 18 novembre 2019.

MIES (Suisse) – La FIBA a confirmé le Mozambique comme l'hôte du tournoi de pré-qualification olympique Africain

Grp A(Ngr / Moz /DRC)

Grp B (Sen/Mali/Ang) pic.twitter.com/5VxeSCPLx5 — Belle Fiba (@belle_fiba) October 8, 2019

