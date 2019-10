Selon des informations, Oumar Niasse devrait être publié à la fin de la saison.L’international sénégalais a encore perdu la tête avec Everton cette saison, n’ayant pas encore fait partie de l’équipe du match pour la première journée du club.

Niasse n’a fait que cinq apparitions en Premier League la saison dernière avant de rejoindre Cardiff City en janvier, ce qui signifie que Niasse figurait déjà en bas de la liste des priorités de Marco Silva. Lors de ce passage chez les Blue Birds, l’attaquant des Lions n’a pas connu de succès. Après six mois, il n’a pas été retenu et devait retourner à la Mersey.

Après la signature de Moise Kean cet été, Niasse s’est éloigné de l’équipe première et semble prêt à partir pour rien à la fin de la saison, rapporte le Liverpool Echo. Si vous regardez l’objectivité de Niasse en tant que joueur d’Everton, c’est un miracle qu’il soit encore employé par le club.

Il avait déjà sauvé Everton de situations difficiles, et il avait certainement fait passer Ronald Koeman pour un imbécile, mais, de façon réaliste, Niasse n’est pas près d’avoir la capacité de jouer pour Everton, et de meilleurs joueurs ont été envoyés pour faire plus que l’attaquant.

