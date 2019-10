Le dimanche 13 octobre a marqué la dernière journée du Championnat du monde des vétérans à Marrakech. Toutes les catégories féminines F1 à F6 sont entrées en jeu sur le tatami aujourd’hui, de même que le M2 masculin.

Le Championnat du monde des vétérans de la FIJ 2019 est une première pour le Sénégal. C’est la toute première fois qu’une judoka de ce pays africain participe à l’événement. Niang Farmata, qui participe à la catégorie F2 / -70 kg, est fier d’être ici. «Cela me fait grand plaisir», dit le judoka. «Mais pour être honnête, être une sorte de pionnier me donne également un peu de stress. J’espère que je deviendrai un modèle à suivre pour les autres femmes vétérans sur la scène internationale. »

Malgré cela, elle est venue se préparer. «J’ai travaillé dur les trois derniers mois. Bien que mon travail soit occupé, j’ai réussi à pratiquer le judo trois fois par semaine et à faire du fitness et du cardio presque tous les jours. Comme c’est la première fois que je participe, je suis ici pour découvrir comment cela fonctionne vraiment et à quoi s’attendre. Jusqu’ici, c’est déjà un succès pour moi, puisque je peux participer en tant que représentant du Sénégal. Atteindre le podium serait parfait. »

Source : Fédération internationale de Judo