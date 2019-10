Le consultant sportif est revenu sur l’émission Talents d’Afrique spécial avec Sadio Mané. Ce dernier a répondu de manière désintéressée sur les questions liées au ballon d’or. Connu pour son humilité, le lion des Reds l’a encore démontré.

Selon Habib Beye, Sadio Mané est une personne très humble, qui n’aime pas parler de son talent qui pourtant au vu de cette saison le place parmi les meilleurs.

« C’est quelqu’un qui est plein d’humilité peut être trop parce qu’il ne se vend pas assez pour ce que l’on sait qui peut arriver sur le ballon d’or africain mais je crois que Sadio réalise une saison extraordinaire à l’image de tout ce qu’il a gagné, ligue des champions, meilleur buteur PL, l’équipe type de la PL, double buteur en supercoupe et il gagne le trophée. En tout cas, on espère ! »

Les 5 nommés pour le ballon d’or France Football seront connus ce lundi 21 octobre. Pour l’ancien international sénégalais, Sadio Mané devrait être en bonne position.

« Je ne me dis pas qu’il doit gagner mais je me dis que ce joueur la mérite d’être reconnu à sa juste valeur. Il était absent de l’UEFA Best Player, absent de la FIFA best player, absent de l’équipe type. On attend vraiment de le voir à une très belle place pour le ballon d’or. »

Es ce que cela peut changer? Beye reste optimiste, il ajoute que le témoignage de Lionel Messi sur Sadio Mané devrait être un signe. « Cela peut changer, il faut suivre ce que Lionel Messi a dit. Il est le capitaine de l’Argentine et meilleur joueur de la FIFA. On lui a demandé qui est le meilleur joueur de l’année 2019 et il a dit que c’est Sadio Mané »

