Le quotidien ‘Tuttosport’ a révélé ce matin le nom des 20 derniers candidats pour le prix du Golden Boy 2019. Dans cette liste on note l’absence du vice champion d’Afrique, Krepin Diatta. Le joueur de Fc Bruges a été zappé par le journal italien.

Au profil de la pépite du Barcelone. Ansu Fati qui a disputé et brillé que quelques matchs avec le Fc Barcelone ( six matches, deux buts et une passe décisive) en ce début de saison (2019-2020) a été cité parmi les 20 finalistes.

Un oubli qui a du mal à passer quand on compare ses statistiques avec le jeune joueur sénégalais.

Malgré sa début de saison timide, handicapée par une blessure, le génie sénégalais avait réussi quand même à jouer 27 matchs toutes compétitions confondues, marquer 2 buts et délivrer 4 passes décisives tout au long de la saison 2018-2019. Avant de terminer vice champion d’Afrique avec un des plus beau but de la compétition.

Pour cette édition, Joao Felix est cité comme le grand favori pour succéder à Mbappé et De Ligt.

Voici les joueurs nominés

1. Matthijs de Ligt (Juventus)

2. Alphonso Davies (Bayern Munich)

3. Gianluigi Donnarumma (Milan)

4. Ansu Fati (Barcelone)

5. Phil Foden (Manchester City)

6. Mattéo Guendouzi (Arsenal)

7. Erling Haland (Red Bull Salzburg)

8. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

9. Joao Félix (Atlético Madrid)

10. Dejan Joveljic (Eintracht Francfort)

11. Moise Kean (Everton)

12. Kang-in Lee (Valence)

13. Andrij Lunin (Valladolid)

14. Danyell Malen (PSV)

15. Mason Mount (Chelsea)

16. Rodrygo (Real Madrid)

17. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

18. Ferran Torres (Valencia)

19. Vinicius (Real Madrid)

20. Nicolò Zaniolo (Roma)

