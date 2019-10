Ces derniers temps, Balla Gaye 2 et Eumeu Sène ne cessent de s’envoyer des piques. A la suite de sa deuxième victoire face à Balla Gaye 2 en avril 2015, Eumeu avait affirmé qu’il ne lutterait plus contre le fils de Double Less.

Une sortie qu’il a confirmée plusieurs fois. Après sa défaite contre Modou Lo cette saison, Eumeu n’a pas encore communiqué officiellement sur son combat contre Balla Gaye 2. Mais ce dernier qui a battu Xaragne en début de saison explique le lutteur de Pikine n’a pas à revenir sur sa décision.

C’est sur la 2stv que le lion de Guédiawaye a fait cette déclaration et avance qu’il n’a rien à envier d’Eumeu Sène. « J’ai plus de victoire que lui et moins de défaite que lui. Il m’a battu deux fois et j’ai le plus beau palmarès. Il n’a qu’à arreter de dire certaines choses. Je le bannis comme je hais l’alcool », affirme Balla Gaye 2.

wiwsport.com