Au cours de l’émission Talents d’Afrique spécial Sadio Mané, retransmise ce lundi (20h GMT) sur Canal+ Sports, l’attaquant sénégalais est revenu sur l’histoire des penalties ratés à la CAN 2019. Et c’est pour dire « qu’il ne faut jamais abandonner dans la vie. »

En dépit de ses deux ratés lors de la Coupe d’Afrique des nations en Égypte, l’attaquant des Reds se considère comme le tireur numéro un de penalty des Lions. « Je suis le premier tireur. Contre le Brésil, Famara (Diédhiou) m’a demandé est-ce que je peux tirer. Je lui ai dit vas-y, il faut marquer », a déclaré l’enfant de Bambali, devant Vincent Radureau, Habib Bèye et Diomansy Camara, qui s’étaient déplacés à Londres.

« Comme l’a dit «Dio» (Diomasy Camara) il faut que je me concentre sur ce que je sais faire. Je suis devenu mature », assure l’ailier sénégalais de Liverpool.

Avant de revenir sur les penalties ratés à la CAN 2019 : « J’ai marqué un pénalty et j’en ai raté deux. Je pense que mon ratio (penalty tiré et transformé) n’est pas bon. Je vais laisser aux autres. Mais, je n’ai pas abandonné les penalties. Cela ne veut pas dire que je vais abandonner. Je suis un joueur de foot et je pense que dans la vie il ne faut jamais abandonner ».

DakarActu