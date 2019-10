Krépin Diatta avait dès ses débuts au devant de la scène internationale des airs de futur prodige du ballon rond. De ses performances chez les U20 du Sénégal à son passage en Norvège, le jeune milieu de terrain a toujours eu une précocité dans son talent. Wiwsport retrace brièvement la jeune carrière de l’international sénégalais, vice-champion d’Afrique avec les Lions.

A seulement 18 ans, Krépin Diatta avait marqué les esprits en compétitions avec la catégorie U20 de la sélection nationale du Sénégal. Entre buts et passes décisives, l’ancien pensionnaire de Oslo Football Académie s’était très vite démarqué de la masse pour faire voir les qualités d’un futur Sadio Mané en lui. Très précoce dans sa technicité et son aise avec le cuir, celui qui fut considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais de ces dernières années, a très vite confirmé les attentes.

Doté d’un génie réel et sans bavure pour le ballon rond, le natif de Ziguinchor est de la lignée des El Hadji Diouf, et pourquoi pas le digne héritier de Jules François Bocandé. Parce qu’en plus de sa posture athlétique à l’image de son aîné Sadio Mané, il est d’une technicité propre de la touche de Kalidou Fadiga, de la manie de Dioufy et de la personnalité de Henri Camara, Krépin Diatta est de la nouvelle génération du football où aucune qualité n’est laissée en rade pour faire de sa personne une panoplie d’aptitudes et ce n’est pas sa polyvalence qui nous déniera. Krépin Diatta est capable de jouer comme ailier, milieu de terrain ou encore latéral pour se mettre au service de son équipe. Avec une vision du jeu qui lui donnerait les clés du jeu des Lions sous peu, le jeune protégé de Aliou Cissé est sans complexe quand il s’agit de jouer au football, même face à Neymar, Casemiro ou encore Firmino. Lors du match amical face au Brésil, Krépin Diatta a livré une prestation qui ferait oublier que le garçon a juste 3 ans de professionnalisme. Mais comme dirait l’autre, le talent n’attend point l’âge.

Sorti finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans de l’édition 2017, Krépin Diatta avait pourtant réussi a marqué son empreinte après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Des performances qui lui ont valu son premier contrat professionnel avec le club norvégien de Sarpsborg en Février 2017, alors qu’il était pensionnaire de Oslo FA. Avec Sarpsborg, il joue la finale de la Coupe nationale de Norvège, qu’il perdra quand même avec son club face au Lillestrom SK (2-3). Toutefois, le jeune milieu de terrain aura marqué les esprits lors de cette saison, au point d’être sacré meilleur Espoir du championnat de Norvège, quelques mois seulement après son arrivée. Son bilan personnel chiffré avec son premier club européen est de huit buts en 27 matchs toutes compétitions confondues et 7 passes décisives, pour seulement un jeune de 18 ans.

Après seulement un an au Norvège, Krépin Diatta a rejoint le Fc Bruges après quelques remous. Pour un montant de 2 millions d’euros, le club belge s’offre les services du prodige sénégalais. Encore une fois, l’histoire entre le petit Lion et les Belges va bien débuter. Il termine après 6 mois, champion de la Jupiler League en 2018, son premier titre professionnel.

Mais la carrière du jeune footballeur sénégalais va connaître de petites tumultes. Quelques mois après son arrivée à Bruges, Krépin va subir une suite de blessures qui l’éloignera des terrains pendant un moment et freiner son élan de progression. Le petit génie va rester éloigné des pelouses et voir sa première saison complète au Fc Bruges entachée. Il réussira quand même à jouer 27 matchs toutes compétitions confondues, marquer 2 buts et délivrer 4 passes décisives tout au long de la saison 2018-2019.

Au terme de cette première saison pleine, il reçoit sa première convocation en équipe nationale, lors du rassemblement de la Tanière en mars 2019 pour les matchs face au Madagascar pour le compte de la dernière journée des éliminatoires CAN 2019 et au Mali en amical. Longtemps plébiscité pour intégrer l’équipe nationale A malgré son jeune âge, il sera sélectionné par Aliou Cissé pour la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Lors de cette compétition, Krépin Diatta met encore le peuple sénégalais sous son charme en inscrivant l’un des plus beaux buts du tournoi, alors que les Lions jouaient leur premier match face à la Tanzanie (3-0). Le jeune prodige sera même désigné homme du match pour sa première apparition en CAN avec le sélection nationale.

A l’issue de la Coupe d’Afrique où il est sorti déçu de tomber en finale face à l’Algérie mais plus que boosté dans son élan. Le jeune Lion est en ce début de saison, l’un des hommes forts de la formation Bleu et Noir de Bruges. En 7 matchs, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Mais ces chiffrent sont plus que justifiés puisque Krépin est régulier et joue plus et a déjà battu son record personnel de buts en une saison. Il est clairement parti pour réussir sa première saison pleine sans détours et faire profiter de tout le monde du football de son talent et de sa touche technique précoce. Ce qui tombe bien puisque l’international sénégalais joue la Ligue des champions avec son club, et sont passés tout près de créer l’exploit à Bernabeu il y a quelques semaines.

A 20 ans et au zénith de son art, Krépin Diatta fait partie des jeunes espoirs du football mondial. 2 ans après être désigné comme deuxième meilleur jeune espoir du continent africain, Krépin Diatta fait aujourd’hui partie des 50 meilleurs joueurs de football du monde âgés de moins de 21 ans pour cette année 2019 (Golden Boy).

Et s’il a actuellement une réelle influence dans son club, le Fc Bruges, c’est n’est pas anodin qu’il soit devenu le joueur le plus cher de son club et le quatrième en Belgique à son âge. Si on prévoit aujourd’hui des Ballons d’Or pour Sadio Mané, le peuple sénégalais pourrait aussi en espérer pour Krépin Diatta dans l’avenir.

wiwsport.com (Par Jean Joseph Nicolas)