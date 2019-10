Battu par l’Iran hier, lors de la série des tirs au but, le Sénégal affronte l’Ukraine pour son dernier match de poule du groupe C.

Les lions comptent une victoire et une défaite en autant de sorties aux jeux mondiaux de la plage qui se déroulent actuellement à Doha. Pour la 3e journée, ils rencontrent l’Ukraine aujourd’hui, à 16 heures 30. Logés dans la poule C, ils occupent la 2e place derrière l’Iran qui les a battu hier.

Au terme de cette phase de poules, l’équipe classée première de ce groupe C sera qualifiée directement pour le carré d’as. Il faut donc une victoire pour le Sénégal et compter sur une défaite de l’Iran qui veut survoler cette étape. Pour le coach Ngalla Sylla, les joueurs ont subi un coup de fatigue et espère un autre match ce soir.

« J’encourage mes joueurs, ils n’ont pas démérité. Ils ont fait un gros match, héroïque. Félicitations à l’Iran qui reste sur les 4 grands du monde. Faut dire aujourd’hui que l’équipe avait du mal à rentrer dans le match. On avait des difficultés sur le premier tiers temps. Il fallait attendre le mi-temps pour faire des rectifications. On a failli gagner le match. Après on a compris que c’était la fatigue par ce qu’on est parti de très loin pour revenir au score. Rien n’est encore joué. Rien n’est encore gagné. L’Iran a 4 points, le Sénégal a 3 points, la dernière journée est décisive. On va oublier ce match très vite et se concentrer sur le match d’aujourdhui. J’espère que les joueurs vont revenir très forts. »

