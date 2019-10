Le Basketteur sénégalais des Minnesota Timberwolves occupe de loin la première place des sportifs sénégalais les mieux payés. Découvrez le classement des dix sportifs sénégalais milliardaires établi par wiwsport.com avec l’aide du journal stades.

1. Gorgui Sy Dieng : 808 millions FCFA / mois

Le sénégalais de NBA, Gorgui Sy Dieng a vu son salaire passé de 9, 64 milliards de FCFA à 9, 69 milliards soit 808 millions FCFA par mois. Et on note que notre Gorgui Sy Dieng occupe la 4e place au classement, derrière Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Le pivot des lions du Sénégal perçoit environ 17 millions $ (10 milliards Fcfa), soit une augmentation de 11% par rapport à l’exercice 2018-2019. Gorgui Sy Dieng occupe ainsi de loin la première place de ce classement.

2. Sadio Mané : 450 millions FCFA / mois

La star sénégalaise de Liverpool occupe la deuxième place de ce classement. Sadio Mané, co-meilleur buteur lors de la défunte saison en Premier League avec 22 réalisations et artisan majeur du sacre de Liverpool en Ligue des Champions, gagne 150.000 livres par semaine, soit 450 millions de nos francs par mois.

3. Demba Ba : 366 millions FCFA / mois

L’international sénégalais, Demba Ba continue de bien gagner sa vie en Turquie. Il complète ainsi le podium du top 10 de ce classement des sportifs sénégalais les mieux payés. Le sociétaire du club Istanbul Basaksehir récolte 6, 7 millions d’euros par an soit 366 millions FCFA hors primes par mois.

4e Idrissa Gana Gueye : 350 millions FCFA/ mois

Transféré au PSG cette saison en provenance d’Everton, Idrissa Gana Guèye s’est vu proposer un salaire annuel de 8 millions d’euros (5 247 657 452 FCFA) sur 5 ans. Le milieu de terrain se hisse à la quatrième place. Il émarge à hauteur de 558.000 euros soit 366 millions FCFA par mois.

5e Koulibaly Koulibaly : 330 millions FCFA/ mois

8e joueur le mieux payé en Italie, Kalidou Koulibaly est occupe la cinquième place de ce classement. L’un des meilleurs défenseurs au monde, le pensionnaire de Naples récolte 330 millions de nos francs par moi.

6 Salif Sané : 330 millions FCFA/mois

Le défenseur sénégalais de Schalke 04 a également un salaire de 330 millions par mois comme son binôme Kalidou Koulibaly.

7e Ismaila Sarr : 230 millions FCFA / mois

Transféré cet été à Watford en provenance de Rennes, Ismaila Sarr a vu ses revenus considérablement augmenter. Le joueurs de 21 ans gagne 350 000 euros soit 230 millions FCFA par mois.

8e Diao Baldé Keita : 223 millions/ mois

Classé huitième, l’attaquant de Monaco gagne 223 millions FCFA par mois.

9e Cheikh Kouyaté : 200 millions FCFA/ mois

Capitaine de l’équipe nationale du Sénégalais et sociétaire de Crystale Palace, Cheikhou Kouyaté se colle à la neuvième place avec 200 millions FCFA de revenus par mois.

10e Baye Oumar Niasse : 160 millions FCFA/ mois

Baye Oumar Niasse (BON) complète le top de ce classement. L’attaquant d’Everton prête à Cardiff émerge à hauteur de 160 millions FCFA de nos francs par mois.

A noter que tous ces joueurs du top 10 des sportifs sénégalais sont des milliardaires.

wiwsport.com