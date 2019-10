Si Tacko Fall est grand, le pivot des Celtics ne l’est peut-être pas autant que prévu. Lors des mesures, voilà que Tacko a vu sa taille changer. Mais l’intéressé lui, n’est pas d’accord.

Petit séisme dans la NBA : et si Tacko Fall n’était pas aussi grand que prévu ? Via les dernières mesures des Celtics, il est manifestement clair que la réponse est non. Pour rappel, la NBA a exigé que les franchises envoient l’âge et la taille de tous leurs joueurs et le tout certifié. Le but ? Eviter les doutes comme le cas Buddy Hield l’an dernier, qui était finalement plus vieux que prévu.

Si Frank Ntilikina a été impacté comme beaucoup d’autres joueurs, voilà que Tacko Fall l’est aussi. A la base, le pivot était cité comme étant un 7-7, soit environ 2.31m. Surprise, ces données seraient fausses puisque selon ce papier, il ferait en réalité 7-5, donc 2.26m.

Une version pas vraiment exacte sur le site de la NBA et des Celtics, puisque Tacko est placé à un peu plus de 2.28m. Dans tous les cas, un changement de taille a bien eu lieu. Mais pour l’intéressé, il est clair que 2.26m est une mauvaise mesure : « 2.26m ? Je fais 2.28m sans chaussures. Je ne pense pas que ce soit exact, mais cela ne compte pas vraiment. La dernière fois qu’on m’a mesuré à 2m26, c’était au lycée. »

Le Sénégalais n’est en tout cas plus considéré comme un 7-7, et ne dépasse donc plus la barre des 2.30m. Un changement qui n’aura pas vraiment d’impact puisqu’il est loin d’être le seul dernièrement. Beaucoup de joueurs ont été impactés par cette nouvelle règle de la NBA et Tacko semble en faire partie.

Peu importe sa vraie taille, Tacko Fall n’aura pas de mal à dominer les raquettes adverses.

Parlonsbasket