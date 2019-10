Au stade Moustapha Tchaker de Blida jeudi, Yacine Brahimi et ses coéquipiers ont été tenus en échec par la RDC. Malgré une revue d’effectif, Belmadi a tout de même titularisé certains cadres. A l’instar de Bensebaini et Brahimi. Ce dernier sur le banc lors de l’épopée de la CAN 2019, a séduit son technicien.

«Yacine a été très bien aujourd’hui (jeudi), ça fait longtemps qu’il n’a pas joué et je suis content qu’il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu’il avait des jambes, de l’envie, il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace même s’il n’a pas marqué de but. J’ai bien aimé sa prestation», a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Un but partout est le score qui a sanctionné cette opposition amicale. Peut être la renaissance de Yacine Brahimi. Un joueur qui a moins pesé dans l’entre jeu des Fennecs ces dernières années. Pour rappel, l’Algérie a ouvert le score à la 6ème minute par Islam Slimani. Avant que Cédric Bakambu ne rétablisse la jonction à la 26ème.

Africatopsports