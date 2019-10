Invité à participer à l’émission Talents d’Afrique sur Canal+, Ibrahima Traoré le capitaine du Syli national de la Guinée a donné son avis concernant le Ballon d’Or de cette année.

Aux yeux d’Ibrahima Traoré, l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané mérité amplement le titre de Ballon d’or de l’année 2019.

« Je pense qu’au vu de la saison dernière et du début de saison qu’il fait actuellement, il mérite le ballon d’or. Parce qu’individuellement il a des statistiques énormes. Mais surtout; c’est un joueur d’équipe. ll n’est pas un tricheur on l’a vu comment il tacle, comment il revient. Il aide son équipe dans les moments difficiles. Il n’est pas égoïste. Il ne pense pas qu’a lui seul. En plus les statistique sont là. Donc si on voit ses performances individuelles, je pense que Sadio Mané est le meilleur joueur de cette l’année civile. Il mérite le ballon », a déclaré Ibrahima Traore sur le plateau de Talents d’Afrique, visité par wiwsport.com.

Débat entre @TraoreIbra16 🇬🇳 et @Nabil_djellit sur le plateau de Talents d'Afrique. Sadio Mané 🇸🇳 sera-t-il Ballon d'or ? 👉 Ne manquez pas le Talents d'Afrique exceptionnel depuis Liverpool chez Sadio Mané, lundi 14 octobre à 20H00 GMT sur CANAL+ SPORT. pic.twitter.com/aL9xpXq410 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 11, 2019

