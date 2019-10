Possédant seulement 10 nations en son sein, la confédération sud-africaine de football (CONMEBOL) invite deux sélections à chaque édition de Copa America.

Jeudi Sadio Mané et ses coéquipiers ont affronté le Brésil en match amical à Singapour. Très vite mené au score à la 9e minute sur un lob génial de Firmino, les lions de la Teranga vont réussir grâce à un exploit de sa star de Liverpool. Sadio Mané initie un rush et dépose Dani Alves et Marquinhos avant d’être victime d’une faute synonyme de pénalty. Famara Diedhiou exécute la sentence et permet aux siens d’accrocher les champions d’Amérique en titre.

Après cette performance convaincante, le compte espagnol de l’équipe du Sénégal a écrit que le test a été réussi par leurs joueurs et demande à être conviée à la Copa America 2020.

« Bonjour CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football, NDRL) ! Nous pensons que nous avons réussi le test au cas où vous auriez besoin d’un invité de votre Copa América… Câlins, amis! », peut-on lire sur le tweet.

¡Hola, @CONMEBOL! 📞😄👋🏿 🏆 Creemos que hemos aprobado el examen por si necesitan algún invitado en su Copa América… 🎓😉👌🏿 ¡Abrazos, amigos! 🤗❤️#RujamosConTodo pic.twitter.com/itaTV9DZnH — Selección Senegal 🇸🇳 (@Senegal_es) October 10, 2019

Un appel de pied qui n’arrive pas au hasard, la CONMEBOL est à la recherche des deux invités de l’édition 2020 de sa compétition. Le Sénégal pourrait être un bon challenger, et cela lui permettra de préparer la CAN 2021 et la Coupe du monde 2002.

