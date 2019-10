Dans l’œil du cyclone depuis quelques semaines, Moses Hassim Magogo, le président de la Fédération Ougandaise de Football (FUFA) a été suspendu pour deux mois par la FIFA.

En effet, suite à une affaire de revente de billets du mondial 2014, Magogo est suspendu de toute activité liée de football pour une durée de 2 mois. Outre cette suspension, il a été condamné par la commission de discipline de la FIFA à verser une somme de 9130 euros.

Notons que l’enquête a été ouverte depuis juillet 2018. Et Moses Hassim Magogo fait maintenant les frais de la revente des billets à la coupe du monde 2014.

BREAKING: @FIFAcom has suspended and fined Uganda's Football boss Moses Magogo over unethical behaviour. pic.twitter.com/F0JYL3YIg5

