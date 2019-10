Le Sénégal et Brésil sont entrain de régaler les amateurs du ballon rond. Un match très physique et tactique. Firmino a ouvert le score à la 8e minute de jeu sur une passe de Jesus. L’attaquant des reds inscrit donc le premier but de la rencontre.

En difficulté depuis le début de la rencontre, avec des brésiliens en pressing haut, le milieu de terrain sénégalais n’arrive pas à poser son jeu. Il a fallu un exploit individuel de Sadio Mané à la 45e minute de jeu qui crée un pénalty.

Famara Didhiou qui vient de signer son retour dans cette équipe nationale du Sénégal vient d’inscrire le but égalisateur. Une réalisation qui soulage les poulains d’Aliou Cissé avant le début de la deuxième période. Le Sénégal pour le moment joue un match test face à une grande équipe brésilienne.

#BRASEN Firmino offre le premier but au Brésil après seulement 8 minutes dans cette rencontre amicale contre le Sénégal. pic.twitter.com/URwaOQyXtu — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 10, 2019

📽️ Le travail de Sadio Mané et le sang froid de Diedhiou

🇸🇳👏🏾#wiwsportpic.twitter.com/dGRvklNIeC — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 10, 2019

wiwsport.com