Le Brésil et le Sénégal se sont quittés ce jeudi sur un score nul (1-1) pour la centième sélection de Neymar. Une rencontre au cours de laquelle Sadio Mané a brillé.

C’était une première entre les deux pays, mais c’est bien tout ce que cette rencontre aura d’historique. Pour cette affiche amicale inédite, donc, ce jeudi à Singapour, le Brésil et le Sénégal ont fait match nul (1-1). Firmino et Famara Diedhiou sont les deux buteurs de la rencontre.

Pourtant, on parlait de match test pour les lions du Sénégal. Le Sénégal a fait face à une très grande équipe avec de grands joueurs. Dans un entretien avec stades avec la rencontre, l’attaquant des reds parlait de match test pour le Sénégal.

« C’est un bon match test pour nous. Puisque nous sommes en progression, ce match contre le Brésil nous permettra de situer notre niveau de jeu. C’est l’une des meilleures équipes au monde. On sera prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Personnellement j’essaie de bosser sur tous les plans et essayer de hisser le drapeau national au plus haut à travers le monde. », avait annoncé Sadio Mané.

Le Sénégal a eu quelques difficultés en début de rencontre avec le pressing haut de l’équipe brésilienne. Les hommes d’Aliou Cissé, plus tranchants en seconde période, auraient pu espérer mieux quand la frappe enroulée de Sadio Mané a heurté le poteau gauche d’Ederson à la 84e minute de jeu. Les lions ont-il réussi le test ?

