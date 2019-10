Après avoir tenu tête à la Seleção sur le score d’un but partout (1-1), le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, ne s’emballe pas malgré ce point historique arraché devant l’ogre brésilien. Le technicien sénégalais promet un avenir meilleur.

C’était l’une des affiches la plus attendue de ces journées FIFA d’octobre. Sadio Mané et ses coéquipiers ont tenu en échec le quintuple champion du monde. Et ils deviennent les premiers africains à prendre de points devant le Brésil dans cette décennie. Selon Aliou Cissé, malgré les difficultés confrontées dans le premier quart d’heure, ses poulains se sont montrés solide face au grand Brésil.

« Nous n’avons pas bien déroulé lors des dix premières minutes, mais nous nous sommes très bien débrouillés par la suite. Au retour des vestiaires, nous avons discuté et décidé de neutraliser les joueurs clés de la Seleção tels que Neymar et Coutinho. Le Brésil est une bonne équipe, mais nous étions également déterminés et avons réussi à obtenir ce résultat. Nous n’avons pas gagné certes, mais l’essentiel a été fait. Je tiens à féliciter mon équipe pour ce travail excellent. L’avenir sera meilleur », a-t-il lâché à la fin de la partie.

Wiwsport.com