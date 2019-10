A quelques heures d’affronter le Mali en demi-finales de la Coupe UFOA, mercredi soir (20h), à Thiès, le Sénégal joue gros. Devant son public, les hommes de Serigne Saliou Dia n’auront pas droit à l’erreur. Surtout que ce sera un derby. L’entraîneur qui a compris cela, attend une grosse performance de la part de ses joueurs.

« C’est un derby qu’il faudra jouer avec le cœur, l’engagement et la détermination. C’est quelque chose qui ne fera pas défaut chez nous », a-t-il déclaré. « Il y a de la place et quand on joue une demi-finale, on se dit qu’on doit passer. Cette rencontre nous permettra d’avoir plus de confiance pour la Guinée. Cela passe par une victoire contre le Mali », a ajouté le technicien.

« S’appuyer sur les défauts du Mali »

En supervisant l’adversaire, Serigne Saliou a relevé quelques failles. « Il faudra s’appuyer sur les défauts du Mali pour essayer de gagner ce match. Maintenant, je ne peux pas tout dire, je préfère taire certaines choses », a-t-il dit, soulignant que le numéro 7 du Mali « est très bon » mais il va falloir « mettre quelque chose en place » pour l’empêcher de jouer. « Ce sera important d’avoir un bloc d’équipe très compact mais il ne s’agira pas d’individualité », a précisé l’entraîneur.

De bonnes individualités

En relevant des failles, il a aussi noté des points positifs dans l’équipe malienne. « Ils ont de bonnes individualités, donc il y a du jeu. On retient aussi que c’est une équipe qui fait de bonnes transitions. Donc, on va essayer de travailler par rapport à ça et le reste on va les garder », a-t-il conclu au micro de nos confrères de IGFM.

wiwsport.com (IGFM)