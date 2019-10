La Fédération Internationale de Tennis et la Fédération Sénégalaise en parfaite collaboration avec votre site Wiwsport.com organisent la deuxième édition de Sénégal ITF Junior. Un tournoi international de tennis de la catégorie junior, de 13 à 18 ans.

Le 21 octobre à l’olympique club de Dakar, ce sera parti pour l’édition 2019 qui se terminera le 02 novembre prochain. Les amateurs de tennis seront gâtés avec un tel événement au Sénégal.

Il n’y a rien de plus inspirant que de regarder un match de tennis. Cette année, les sénégalais pourront profiter de ce tournoi pour aller porter leurs regards sur ces rencontres de tennis et constater les améliorations apportées par la Fédération Sénégalaise de Tennis. Le tournoi est très réputé avec plus d’une centaine de joueurs qui seront sur le court de l’olympique club de Dakar et plus d’une quarantaine de nationalités qui prendront part à cette évènement.

Le Sénégal ITF Junior 2019, c’est aussi l’occasion pour les amoureux du tennis de voir à l’œuvre les futures vedettes du circuit. C’est vraiment la relève qui participe au tournoi. C’est la chance pour ces jeunes de faire leurs classes avant de participer aux plus gros tournois. C’est aussi l’occasion pour eux d’aller chercher de fameux points qui leur permettront d’accéder aux tournois supérieurs.

Ce sera aussi une belle opportunité pour nos jeunes locaux qui cognent aux portes des grands tournois. Cette année, on aura 18 joueurs sénégalais dont 6 filles issus des différents clubs, qui vont prendre part à ces deux semaines de compétition. Un village du tennis sera mis en place avec des expositions photos sur le tennis sénégalais durant toute la durée du tournoi. Une centaine de match seront au menu à l’olympique club de Dakar. Et, le rendez-vous se terminera le 02 novembre prochain avec la grande finale.

Wiwsport.com