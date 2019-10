Le prix lui a été remis par Rio Ferdinand, en reconnaissance de son travail à la FIFA, où elle occupe le poste de Secrétaire Générale depuis mai 2016, date à laquelle elle est devenue la toute première femme africaine musulmane à assumer cette fonction.

Selon l’instance sur son site internet « Les Best of Africa Awards ont lieu chaque année à Londres et réunissent certains des membres les plus influents de la diaspora africaine vivant et travaillant au Royaume-Uni, afin de mettre en lumière l’œuvre positive qu’ils réalisent en faveur des communautés dans leur pays et à l’étranger ».

.@rioferdy5 you gave me a surprise this evening😱. Thank you @BoA_Awards for honoring me with the #HistoryMaker award & thanks @rioferdy5 for presenting me with it. I am truly humbled to be recognized by my brothers & sisters in this way. Merci. pic.twitter.com/EvfTcXDfwz

— Fatma Samoura (@fatma_samoura) October 7, 2019