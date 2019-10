Rigobert Song, le sélectionneur des Lions U23 du Cameroun a convoqué 26 joueurs pour un stage prévu du 7 au 15 octobre en Hongrie comptant pour les préparatifs de la prochaine CAN de la catégorie.

Song et sa bande se prépare pour la prochaine CAN U23 prévue du 8 au 22 novembre prochain en Egypte. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a convoqué 26 joueurs (3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrains et 9 attaquants) qui vont se regrouper en Hongrie dès ce mardi pour un stage au cours duquel les Lions espoirs vont livrer deux rencontres amicales internationales selon le quotidien Mutations.

Suite au tirage au sort de la compétition effectué le 2 octobre dernier, chaque pays qualifié connait ses adversaires pour la phase de poule. Logé dans le groupe A, le Cameroun va donc défier l’Egypte, le pays hôte, le Ghana et le Mali. Seuls les deux premiers de chaque groupe valideront leurs billets pour la prochaine étape.

Les trois meilleures nations de la compétition seront qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Africatopsports