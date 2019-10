Mbour Petite-Côte (MPC) espère aborder « un nouveau virage’’ avec un nouveau staff technique composé d’entraîneurs italiens et sénégalais.

Dans cette perspective, les dirigeants de Mbour Petite-Côte (MPC) ont procédé ce week-end à la présentation de leur nouvel entraineur, le technicien italien Vittorino Mauri. Selon Papa Waly Faye, président de la section de football de ce club de la commune de Mbour (ouest), MPC aborde ainsi « un nouveau virage » avec ce nouveau staff technique.

Vittorino Mauri va bénéficier de la collaboration de José Altafani, ancien footballeur brésilien naturalisé italien, ainsi que de Gian Paolo Ceramicola, lui aussi entraîneur et ancien footballeur professionnel qui a fait ses débuts avec Brescia en Série A italienne, Mattia Devoto et le Sénégalais Ousmane Oupa Guèye, un ancien footballeur ayant évolué en France et en Italie, font aussi partie de ce staff technique, de même que Abdoulaye Diakhaté, ancien gardien des buts de MPC, et Joe Balacoune.

source: APS