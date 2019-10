Avant le démarrage des éliminatoires de la CAN 2021, les lions affrontent jeudi le Brésil à Singapour. Un amical qui pourrait prendre des allures de match piège.

Engranger un maximum de confiance après la coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Vice championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal va se frotter avec le « grand Brésil » pour une rencontre historique très attendue par les amateurs du ballons rond.

Une rencontre qui permettra aux lions de bien prendre confiance et préparer les éliminatoires de la CAN 2021. Actuellement le Sénégal est favori dans les grandes compétitions africaines comme la coupe d’Afrique vue ses dernières performances.

Le sélectionneur des lions Aliou Cissé ne craint pas son adversaire et affirmait il y »a quelques jours qu’il faudrait se mesurer aux grandes équipes. « Le Brésil n’est plus à présenter. Je crois que c’est une très grande équipe. Nous allons vers un match compliqué avec une équipe très forte dotée de deux ou trois joueurs dans chaque ligne qui ont le niveau mondial. Je crois que pour nous le Sénégal, jouer ces genres d’équipe fait partie de notre progression. On a voulu jouer ce match match là, c’était important de se mesurer, souvent on nous a reproché de jouer avec de petites équipes même si je dis qu’il y’a plus de petites équipes en Afrique. Je crois que si on va être meilleur, ou si on veut faire partie des meilleurs il faut se frotter aux meilleurs. On sait que le Brésil sera un match très compliqué et difficile », avait confié Aliou Cissé au micro de wiwsport.com.

Le capitaine des lions Cheikhou Kouyaté a avancé ce lundi en conférence de presse que le Sénégal est capable est capable de titiller le Brésil. Le milieu de terrain de Crystal Palace s’est prononcé sur l’enjeu de ce match. « Sportivement ce sera bien de se frotter aux meilleurs. On va jouer ce match sans complexe. D’abord, il faudra se faire plaisir et ensuite on verra ce que ça va donner sur le terrain ».

Les deux équipes préparent cette rencontre amicale. D’ailleurs, l’équipe brésilienne a entamé ce lundi les préparatifs pour le match amical qui se déroulera à Singapour contre les lions.

Sans la présence d’un gardien de but, l’entraîneur Tite a dirigé une activité avec seulement 11 joueurs dans le Kallang Sport Hub. Les lions qui sont en regroupement vont aussi s’entraîner ce lundi à Paris avant d’aller à Singapour pour continuer la préparation et jouer le match amical.

wiwsport.com