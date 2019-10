Manchester City a été surpris chez lui par Wolverhampton (2-0), dimanche lors de la 8e journée de Premier League. Ce qui fait bien-sur le bonheur des Reds. Mané et sa bande comptent désormais 8 points d’avance sur le double champion en titre.

La question est évidemment provocatrice, mais l’écart de 8 points créé par Liverpool, vainqueur à l’arraché de Leicester samedi (2-1), sur Manchester City ressemble déjà à un gouffre. Face à une équipe très bien organisée, le jeu offensif de Manchester City a été totalement neutralisé, l’absence de Kevin de Bruyne et de ses passes diaboliques de précision se faisant sentir. Les hommes de Guardiola n’avaient plus perdu un match à domicile sans marquer depuis 2016.

Cette deuxième défaite, après celle contre Norwich (3-2) lors de la 5e journée, fait déjà tâche et les Bleu Ciel vont presque commencer à regarder dans leur rétroviseur où quatre équipes sont à un ou deux points d’eux. Après huit journées, les joueurs de Jürgen Klopp comptent déjà huit points d’avance sur les Skyblues, dauphins.

Le vainqueur de la dernière Ligue des champions, qui attend un sacre en championnat depuis 1990, est même en passe de détrôner Manchester City avec une série record : d’après RMC, les Reds ne sont plus qu’à une victoire d’égaler les Skyblues et leurs 18 succès d’affilée en Premier League (entre août et décembre 2017).

20minutes