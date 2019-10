Pour son sixième match de Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye a ouvert son compteur avec les champions de France.

Le Paris Saint-Germain recevait ce samedi, son dauphin surpris après 8 journées de championnat, le SCO d’Angers de Sada Thioub. Et le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye, titulaire pour la sixième fois en Ligue 1, était de la partie pour distancer les Noir et Blanc.

Jamais défait en 5 matchs de championnat avec le PSG, Gana enchaînait sa sixième apparition avec comme objectif les trois points. Auteur d’un match plein cet après-midi, le milieu de terrain des Lions a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes.

Le milieu de terrain a été élu homme du match avec plus de 120 ballons touché et une moyenne de 91% de passes réussies, pour ne citer que ces chiffres. Chapeau au Sénégalais qui n’a jamais perdu de match avec le PSG ni concédé de but.

