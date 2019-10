La deuxième demi-finale de la Coupe du Sénégal de basketball opposait le DUC à l’USO. Victorieux au match aller en ayant dominé son adversaire de dix points (69-59), Le Dakar Université Club s’est qualifié en finale, alors que les Ouakamois n’ont pu creuser qu’un écart de 5 points ce samedi (73-68).

Cet après-midi, USO a renversé la donne en dominant son adversaire sur le score de 73 à 68. Un écart pas suffisant pour anéantir l’avantage obtenu par les Ducs lors de la première manche. Les Jaune et Noir décrochent ainsi leur ticket pour la finale, et devraient affronter le vainqueur de la confrontation entre la Douane et l’ASFA.

