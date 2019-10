Le Bilan de la saison de lutte 2018-2019 a été passé au peigne-fin par Leewtootv. Le site est largement revenu sur le nombre de KO enregistrés, les victoires prises par décisions, les combats nuls…

Lors de la défunte saison, l’arène a totalisé 17 KO. Et celui qui a le plus marqué les amateurs reste le KO royal de Modou Lo sur Eumeu Sène. Le 28 juillet dernier, le Roc des Parcelles prenait le meilleur sur le chef de file de l’écurie Tay Shinger. Au cours de cette saison écoulée, les décisions des arbitres étaient souvent décriées par les acteurs de la lutte. Pendant huit mois d’activités, sur les 327 combats en lutte avec frappe, on compte 15 victoires par décisions arbitrales et 06 nuls.

Le CNG de lutte a aussi tiré le bilan des sanctions. Ainsi, on note seulement 1 forfait, 3 disqualifications, 461 terrassements et 21 réclamations.

Wiwsport.com