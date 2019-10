Sur les 8 équipes qui ont franchi le 1er tour en 2017 au Ghana, seule la Guinée (éliminé en phase de poules) et le Nigeria (finaliste), n’ont pas confirmé leur rang.

Côte d’Ivoire, Togo, Mali impressionnent

Comme attendu, le Sénégal, pays hôte du tournoi, a réussi son entrée en lice en écartant la Guinée-Bissau (3-1). Les Lions locaux se sont illustrés avec trois buteurs différents à l’image de Djibril Guèye, Assane Mbodj et Abdoulaye Bâ. Une entrée en matière convaincante, contrairement à 2017 où le Sénégal s’était imposé difficilement face au Liberia (0-0, TAB 4-3) au 1er tour.

De son côté, la Côte d’Ivoire, grâce à son large succès sur le Cap-Vert (4-1), détient le score le plus large du tournoi. Les Eléphants locaux font mieux que l’édition précédente où ils étaient qualifiés aux tirs au but face au Togo (0-0, TAB 4-3). Le Mali, un des favoris pour la victoire finale, n’a pas forcé son talent face au Niger, demi-finaliste, il y a deux ans. Une victoire (3-1), comme c’était le cas en 2017 contre la Mauritanie sur le même score.

Nigeria et Guinée trébuchent

L’une des grosses sensations de cette première phase vient du Togo. Les Eperviers ont écarté le Nigeria (2-1), finaliste malheureux à Gold-Coast. Le Togo franchi enfin le premier tour après avoir cédé aux tirs au but contre la Côte d’Ivoire.

De son côté, les Super Eagles pourront se consoler avec le Trophée des vaincus. Cela passe par un succès contre le Cap-Vert qui a été laminé par la Côte d’Ivoire (4-1), malgré un retourné acrobatique d’Alfred Fernandes. L’autre équipe qui est passé à côté, la Guinée. Le Syli local a eu la malchance de tomber sur le Bénin, demi-finaliste de l’édition de 2017. Ayant récupéré ses « Africains » qui ont rejoint la sélection tardivement à cause des compétitions africaines de club, Lappé Bangoura retrouvera dans l’autre tableau des vaincus, la Guinée-Bissau qu’il avait éliminé en 2017 au 1er tour (3-1).

23 buts marqués contre 15 en 2017

En termes de chiffre, l’édition 2019 est la plus prolifique qu’en 2017, après la première phase. Déjà 23 buts ont été marqués, contrairement au Ghana où les filets ne s’étaient tremblés qu’à 15 reprises. Au total 19 buteurs différents se sont illustrés. En plus d’un but contre son camp du Nigerian Harold Ndah Olisa. Au classement des réalisateurs, on retrouve les deux attaquants de Côte d’Ivoire, Laurent Magbi et Aboubacar Doumbia, qui comptent chacun deux unités.

source : Stades