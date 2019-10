Les lions ont bouclé leur préparation pour les jeux mondiaux de la plage (12 au 16 octobre). Ils ont enregistré ce mercredi une deuxième victoire sur le Marseille Beach Team. Un duel âprement disputé où les lions ont été secoué sur leurs terres.

Contrairement à la première rencontre, le rythme a été très intense lors de ce match. Les marseillais qui souffraient de fatigue due au voyage, ont bien récupéré. Cette fois ci, ils ne se sont pas laissé faire profitant des lacunes du Sénégal pour prendre leur repères sur la plage de Diamalaye.

Al Seyni Ndiaye qui a retrouvé ses cages n’a rien pu faire, les marseillais étaient déterminées à marquer un but. Ils en ont réussi 3, d’ailleurs le premier but est rose et noir. Un match plus physique, avec un gros volume de jeu déployé. Les occasions n’ont pas manqué. Resté au banc lors de la première rencontre, Hamidou Barry a égalisé, le premier but pour les lions. Il va réussir un doublé, de même que Lansanna Diassy (nominé pour le trophée de meilleur joueur de l’année) qui permettent à l’équipe de se détacher. Le dernier but est signé Mamour Diagne.

Pour rappel, le Sénégal avait battu le Marseille Beach Team lors de la première rencontre (5-0). Au total, les hommes de Ngalla Sylla ont inscrit 10 buts et inscrit 3 buts.

