Liverpool s’est défait de Salzbourg hier lors de la deuxième journée de la ligue des champions. Le champion en titre a enregistré sa première victoire (4-3).

Sadio Mané a ouvert le score à la 9e minute devant son ancien club. Décisif dans l’action, il conclut sa course avec l’intérieur du pied droit sur une passe de Firminho. C’est le premier but de Sadio Mané pour cette nouvelle exercice de la ligue des champions.

Un beau but qui est nominé parmi les 4 plus belles réalisations de la semaine. Sadio Mané est en lice avec Luis Suarez du FC Barcelone, Kimmich du Bayern Munich et Hakim Ziyech de l’Ajax Amsterdam.

🚀 Pick the best strike! 🚀 ⚽️ Suárez v Inter (first)

⚽️ Mané v Salzburg

⚽️ Kimmich v Tottenham

⚽️ Ziyech v Valencia #UCL | #GOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2019

Rappelons qu’il avait remporté le plus beau but de la semaine l’année dernière. C’était au mois de mars et Sadio Mané avait ouvert le score avant de réaliser un doublé. Le Liverpool avait battu le Bayern (3-1).

