Le match Sénégal vs Brésil aura lieu le 10 octobre prochain à Singapour. Les sélectionneurs des deux équipes ont déjà publié leurs listes de joueurs qui vont prendre part à cette rencontre.

Deux matchs amicaux, respectivement face au Sénégal vice-champion d’Afrique et au Nigeria, la sélection classée 3e de la dernière CAN en Egypte. Ces matches se disputeront au Stade national de Singapour. Stade multisport de 55 000 places situé dans le quartier de Kallang à Singapour, et dont l’inauguration a eu lieu le 30 juin 2014.

Le Sénégal jouera un match historique avec un niveau qui sera certainement élevé. Le Brésil est une grande équipe qui est difficile à malmener. Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur des lions Aliou Cissé avait expliqué au micro de wiwsport.com pourquoi ils ont voulu rencontre cette équipe du Brésil.

« Le Brésil n’est plus à présenter. Je crois que c’est une très grande équipe. Nous allons vers un match compliqué avec une équipe très forte dotée de deux ou trois joueurs dans chaque ligne qui ont le niveau mondial. Je crois que pour nous le Sénégal, jouer ces genres d’équipe fait partie de notre progression. On a voulu jouer ce match match là, c’était important de se mesurer, souvent on nous a reproché de jouer avec de petites équipes même si je dis qu’il y’a plus de petites équipes en Afrique. Je crois que si on va être meilleur, ou si on veut faire partie des meilleurs il faut se frotter aux meilleurs. On sait que le Brésil sera un match très compliqué et difficile », avait-il confié.

wiwsport.com