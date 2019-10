La Coupe d’Afrique des Nations U23 Total a lieu tous les quatre ans et met en vedette certains des talents émergents du football africain tout en servant de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d’été.

Les pharaons égyptiens ont également été tirés au sort aux côtés du Cameroun, du Ghana et du Mali dans le groupe A et les Nigérians, tenants du titre, sont logés dans le groupe B avec la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Zambie.