Mehdi Benatia, figure emblématique des Lions de l’Atlas, Benatia, prend sa retraite internationale.

Benatia, figure emblématique des Lions de l’Atlas, l’actuel défenseur d’Al Duhail (Qatar) qui annoncé sa décision lors d’une interview sur Bein Sport, indique : « J’ai été malheureusement blessé au genou pendant un mois et demi. Je n’étais pas dans le dernier rassemblement. Le premier du nouveau coach Vahid. Je me suis entretenu avec lui il y a une dizaine de jours d’ailleurs. Je lui ai dit tout simplement que je comptais mettre fin à ma carrière internationale. Ce n’est pas une décision facile, je le sentais déjà un petit peu à la CAN. J’étais très touché de l’élimination contre le Bénin, car je ne pouvais pas finir comme ça. ».

Passé par l’AS Roma, le Bayern Munich ou encore la Juventus, Medhi Benatia dispose d’un palmarès rempli. Le Marocain a connu 62 capes (2 buts). Tout a débuté pour le néo-retraité avec les Lions de l’Atlas le 19 novembre 2008 face à la Zambie (3-0).

Il a participé à quatre Coupes d’Afrique des Nations, une Coupe du Monde et inscrit deux buts pour le Maroc. D’abord contre l’Algérie à Marrakech (4-0), en match de qualification pour la CAN 2012 et un autre à Abidjan contre la Côte d’Ivoire (2-0), pour la qualification au Mondial 2018.

source: cafonline