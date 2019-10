Le Bénin a créé sa sensation de cette première phase de la Coupe d’Afrique des Nations de l’UFOA, en dominant la Guinée (2-1), à l’issue d’un match palpitant disputé, mardi soir, au stade Lat Dior de Thiès.

C’est sans doute la plus rencontre de cette première phase de la CAN ouest-africaine. Écureuils et Sily ont apporté plus de saveur à cette compétition en offrant au public thiessois un bon match avec des duels, de la technique. Les Béninois ont été les premiers à se montrer dangereux à ouvrant le score peu avant la demi-heure de jeu grâce à Gaston Houngbedji (28′), ramenant les deux équipes à la pause.

Mais, il a fallu attendre la 88e minute de jeu au moment où tout le monde commençait à donner la victoire au Bénin, pour que Morlaye Sylla égalise. La rencontre change complètement de tournure puisqu’avec ce résultat, ça sent les tirs au but.

En effet, c’est dans les arrêts de jeu que tout a basculé quand Jérome Bonou profite d’un manque de concentration de la défense adverse pour fusiller le portier guinéen. Ce but venu d’ailleurs envoie le Bénin en quarts de finale de cette CAN UFOA 2019. Les Béninois défieront le Sénégal en quarts de finale, jeudi prochain à 20h. C’est la finale avant l’heure.

IGFM