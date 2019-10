Vainqueurs respectivement du Niger et le Cap Vert, le Mali et la Cote d’Ivoire ont offert du régal au public de Thiès, ce lundi, en match du 1er tour du tournoi des nations UFOA. Les Éléphants ont écrasé les Requins (4-1) avant d’assister à la belle victoire des Aigles 3-1 devant le Niger.

Issaka Samake refroidit vite le Mena en ouvrant le score en première période. Les Aigles appuient et ajoutent deux autres buts par Moussa Kone et Ibourahma Sidibe. Dominé, le Mena parvient à réduire la marque par Ibrahim Abdoul.

Dans l’autre rencontre de la journée, les Ivoiriens ont pris le dessus sur la belle formation du Cap Vert grâce notamment Laurent Magbi auteur d’un doublé, le premier du tournoi, Aboubacar Doumbia et Mouhamed Sylla qui ont marqué le troisième et quatrième but.

Pour la seconde manche, le Mali affrontera la Sierra Léone dominatrice un peu plus tôt du Liberia. Tandis la Cote d’Ivoire fera face aux Togolais tombeur du grand Nigeria.

