Le Sénégal s’est défait hier du Marseille Beach Team, lors d’une rencontre amicale qui s’est tenue sur la plage de Diamalaye, lieu d’entrainement des lions. Une large victoire des lions de la plage (5-0) qui ont rendu une copie satisfaisante mais il reste du travail selon le coach.

Il y’a des choses à rectifier, c’est l’analyse de Ngalla Sylla, à la fin du match amical Sénégal – Marseille Beach Soccer. « On encourage l’adversaire, le Marseille qu’on vient de battre 5-0. Pour nous, le score compte peu. L’essentiel est d’observer le comportement de nos joueurs, surtout sur le plan tactique. Même si on a gagné ce match, sur le plan du bascule, il y’a des choses à rectifier. Aujourd’hui on a eu du retard sur ce point et en Europe, cela ne pardonne pas. Avec tout le respect qu’on a envers l’équipe de Marseille, si c’était face au Brésil ou le Portugal, ces manquements nous aurait coûté cher. Donc on a le temps de rectifier d’ici le prochain match ».

La deuxième rencontre est prévue ce mercredi à 17 heures. Elle permettra au staff technique d’avoir une appréciation plus aboutie sur la prestation des joueurs et les vides à combler. « Ne pas encaisser de but veut dire que la défense est bonne, effectivement. Mais aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’elle est bonne, on dira satisfaisante. Parce qu’on ne peut pas l’évaluer sur un seul match. Les grandes échéances nous attendent, continuons le travail et restons humbles » ajoute t’il. Pour rappel, le Sénégal a inscrit 5 buts sans encaisser et elle a réussi plus de tirs cadrés que l’adversaire qui se contentait de défendre.

L’équipe sénégalaise a joué ce premier match avec beaucoup d’absences. En effet, Al Seyni Ndiaye, Babacar Fall, Hamidou Barry et Adama Mbaye sont restés sur le banc. Le reste du groupe a fait une deuxième période plus prolifique avec 4 buts inscrits. Le stress aurait pris le dessus lors de la première période !

« On a pas l’habitude de jouer ici à Dakar. Si on compte les matchs internationaux que nous jouons à Dakar, ils sont au nombre de 4 maximum. A chaque fois que la famille est là et les supporters, ils sont un peu crispés au début. Mais en seconde période, on les a secoué, et ils ont réagit. »

Le public était venu nombreux soutenir les lions à la plage de Diamalaye. Le maire de la commune des parcelles assainies Moussa Sy et le président de la commission du football spécifique à la FSF, Alioune Badara Wade ont donné le coup d’envoi de ce match amical international.

