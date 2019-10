Le prix des billets d’entrée pour le match de gala devant opposer le Brésil au Sénégal le 10 octobre à Singapour tourne environ à plus de 180.000 francs CFA, soit entre 50 et 300 dollars américains, a appris l’APS.

Le billet appelé « Super Fan », le plus cher, est cédé à 299 dollars (plus de 188.000 francs), le moins cher (bronze at restricted view) étant vendu à 49 dollars (plus de 29.000 francs), a-t-on précisé de même source.

Le match aura lieu le 10 octobre au stade National de Singapour qui compte 55.000 places. Selon Aliou Faye, un étudiant sénégalais en Malaisie, « Singapore et la Malaisie, c’est comme la Gambie et le Sénégal, Singapour se trouve à l’intérieur de la Malaisie ».

Sur place, il faut compter entre 150 et 200 étudiants sénégalais, selon M. Faye, qui se présente comme le président des étudiants sénégalais vivant en Malaisie. Il souligne que pour la rencontre Brésil-Sénégal, « la plupart des places ont été vendues. Il ne reste pas beaucoup de sièges commercialisables ».

« Tout le monde se prépare à aller suivre la rencontre même si à Singapour la vie est beaucoup plus chère qu’en Malaisie surtout pour un étudiant », a-t-il fait savoir. Aliou Faye a fait état d’un certain engouement au sujet de ce match, surtout que des footballeurs sénégalais comme Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Idrissa Gana Guèye (PSG, France) et Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) sont à l’en croire très connus et adulés dans ces pays.

Cela « est encore plus visible au niveau de la communauté nigériane qui est certainement la plus importante au niveau des Africains », a-t-il par ailleurs ajouté. Aliou Faye renseigne qu’en Malaisie, les étudiants sénégalais « apprennent la finance islamique (ou font) des études d’ingénieur, de médecine, d’anglais ».

« Ils choisissent la Malaisie parce que le coût des études y est beaucoup moins cher comparé aux autres destinations », a-t-il expliqué. Si aucun footballeur sénégalais n’évolue dans l’élite du football malaisien, Aliou Faye dit s’être lié d’amitié avec certains de ses compatriotes footballeurs sénégalais évoluant dans des ligues mineures malaisiennes.

