Un des meilleurs joueurs actuels du championnat anglais avec Aubameyang et Mohamed Salah, Sadio Mané est en train d’écrire sa propre histoire mais aussi celle de l’Afrique en Angleterre. A côté du Gabonais et de l’Égyptien, l’attaquant sénégalais perpétuent la tradition des anciennes gloires du continent à l’image de Didier Drogba, d’Emmanuel Adebayor, Papiss Cissé et Demba Bâ entre autres…