Le Marseille Beach team, champion de France en 2013 et 2017, finaliste en 2019, séjourne actuellement à Dakar pour les besoins d’une double rencontre amicale face au Sénégal. Hier, les rose et noir ont sombré d’entrée (0-5). Crée en 2012, le président du club qui est aussi l’entraîneur analyse la défaite et ne tarit pas d’éloges devant l’équipe du Sénégal. Gérald Guidarini passe le match au peigne fin dans cette interview accordé à wiwsport.com

Quelle analyse faites vous de cette défaite face aux lions?

Nous sommes tombés sur une redoutable équipe du Sénégal, championne d’Afrique et qualifié pour les plus grandes compétitions. Donc c’est un honneur de pouvoir défier une équipe comme sa, on peut dire qu’ils nous ont fait beaucoup courir. On a péché physiquement par rapport à cette sélection, on a fait que défendre. On a pas été trop offensive, on a essayé! Perdre 5-0, c’est honorable. On a tenu deux tiers temps même si le deuxième était plus difficile mais c’est riche en enseignement, cela nous fait progresser et cela fait travailler l’équipe du Sénégal pour ses compétitions à venir. Et puis nous, on a eu un peu de fatigue avec le voyage. On va essayer de se requinquer un peu mercredi et faire meilleure figure.

Encaisser 5 buts sans marquer, es-ce due à la fatigue ou au niveau de l’adversaire qui a largement dominé la partie?

Physiquement on a péché. On a donné beaucoup d’énergie lors de la première période pour être bien en place et contrôler l’adversaire. On a réussi quand même à le faire parce que le premier but on l’a pris sur un tir de loin. Lors de la deuxième période, quand ils ont élevé le rythme, on a puisé dans nos réserves et cela a été difficile. Et puis quand les buts se sont enchaînés, le moral a pris un coup mais c’est surtout dans le physique qu’on a péché.

Comment évaluez vous le niveau de l’équipe nationale du Sénégal?

Le Sénégal est une superbe équipe qui n’a rien à envier aux meilleures équipes européennes. Il l’a prouvé au Mundialito avec des performances, en battant l’Espagne donc le Sénégal fait partie des grandes nations du beach soccer. Je pense que l’équipe a un très grand avenir et elle peut très bien figurer dans les grandes compétitions comme la coupe du monde et les jeux mondiaux de la plage. Franchement, il y’a d’excellents joueurs. Collectivement et individuellement, ils sont en place. Ils ont une très grosse condition physique et font beaucoup d’efforts. Ceux sont des rocs et sont très costauds. C’est une très belle équipe !

wiwsport.com (propos recueillis par NAF)