Membre du staff d’Ama Baldé, Abdou Bakhoum dénonce la démarche de Tapha Tine. Il accuse le leader de Baol Mbollo de compliquer les négociations de ce combat revanche.

Abdou Bakhoum demande à Tapha Tine de redescendre sur terre et d’être courageux pour prendre sa revanche. Le manager d’Ama Baldé intervient sur les négociations de leur combat par le promoteur Pape Abdou Fall. Abdou Bakhoum soutient :

« C’est un combat qui devait se matérialiser depuis la saison dernière. Mais, Tapha Tine et son clique, qui ne connaissent rien de la lutte, font tout pour saboter. Ils font monter les enchères. Si Tapha a peur, il n’a qu’à le dire. Il doit savoir qu’il n’est pas en position de force. Même pour zéro franc, il doit accepter ce combat. C’est un lutteur qui ne peut même pas remplir un open-press. Il n’a pas la cote. Raison pour laquelle, la plupart des ténors ne veulent pas de lui. Battre Tapha Tine ne mène à rien. S’il fait le malin, Ama Baldé va défier Gris Bordeaux ou Lac 2. Il pense qu’on touche un cachet très élevé. Or, ce n’est pas me cas. Nous voulons juste lutter. »

Sunulamb