Victorieux contre l’équipe nationale de la Guinée Bissau ce samedi en match d’ouverture de la sixième édition de Wafu Cup 2019, le Sénégal a battu les Bissau Guinéens sur le score de 3 buts à 1, au stade lat Dior de Thiès. A la fin du match, le défenseur sénégalais , moussa Ndiaye n’a pas caché sa joie.

Le seul joueur parmi les 21 Lions locaux à ne pas encore connaître le Championnat local. Utilisé comme latéral gauche, Moussa Ndiaye, le pensionnaire de l’Académie Aspire a encore confirmé tout son potentiel lors de ce match.

« Il fallait normalement gagner ce match pour bien démarrer la compétition et surtout passer au second tour puisque c’est une compétition à élimination directe. C’était très difficile surtout avec la chaleur, mais on avait à cœur de montrer à tout le monde que nous sommes chez nous. Nous avons fait une erreur et c’est comme ça que nous avons encaissé le but. Maintenant nous allons bien préparer la prochaine rencontre. Cette victoire est une source de motivation. Et nous allons tout donner pour continuer à gagner nos matchs « , affirme Moussa Ndiaye au micro de wiwsport.com.

