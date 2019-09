Il était présent ce matin à la conférence de presse d’Aliou Cissé à Thiès. Ousmane Ndoye, l’ancien international s’est prononcé sur la participation du Sénégal à la dernière coupe d’Afrique des Nations.

Finaliste malheureux de la CAN 2019 en Egypte, le Sénégal avait la capacité de remporter cette compétition selon certains observateurs. Ousmane Ndoye explique au micro de wiwsport.com que l’équipe nationale du Sénégal a manqué de chance dans ce tournoi.

« Pour moi, on a manqué de chance lors de la Coupe d’Afrique des nations. On n’est allé jusqu’en finale, mais on a manqué de chance, bien que beaucoup ne s’y attendaient pas. C’est le football, il faut essayer d’en tirer les enseignements positifs et aussi rectifier dès maintenant les erreurs pour les prochaines échéances », a confié Ousmane Ndoye.

Le frère de Dame Ndoye avance et estime que le Sénégal n’est pas obligé de jouer avec un meneur de jeu comme l’époque de Fadiga ou encore quand il portait le maillot national.

« On est en train de bâtir une équipe. Il n’y a plus de joueurs indispensables dans le football moderne. Le football moderne c’est une question de système de jeu. Tout le monde le réclame mais maintenant le Sénégal peut jouer sans meneur de jeu, parce que c’est ce qui se fait maintenant. Je pense que cela dépend du choix des systèmes. Il y a des systèmes qui ne nécessitent pas de meneur de jeu. Et il faut savoir que chaque joueur qui vient en sélection, y vient pour défendre les couleurs de son pays et se donner à fond ».

