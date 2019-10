Aliou Cissé a donné les raisons pour lesquelles, son équipe a décidé d’affronter le Brésil en match amical le 10 octobre 2019, à Singapour.

Le Sénégal retrouve la grande équipe du Brésil le 10 octobre prochain à Singapour. Et selon le sélectionneur des Lions, l’équipe a besoin de frotter les meilleurs pour accéder à un certain niveau et progresser. Aliou Cisé explique au micro de wiwsport.com pourquoi ils ont décidé d’affronter Neymar et ses coéquipiers.

« Le Brésil n’est plus à présenter. Je crois que c’est une très grande équipe. Nous allons vers un match compliqué avec une équipe très forte dotée de deux ou trois joueurs dans chaque ligne qui ont le niveau mondial. Je crois que pour nous le Sénégal, jouer ces genres d’équipe fait partie de notre progression. On a voulu jouer ce match match là, c’était important de se mesurer, souvent on nous a reproché de jouer avec de petites équipes même si je dis qu’il y’a plus de petites équipes en Afrique. Je crois que si on va être meilleur, ou si on veut faire partie des meilleurs il faut se frotter aux meilleurs. On sait que le Brésil sera un match très compliqué et difficile », confie Aliou Cissé.

Il avance: « Mais delà du résultat, ce qui va être important c’est surtout le contenu. On va garder notre philosophie de jeu et notre identité de jeu, essayer de causer des problèmes à cette équipe brésilienne qui est une équipe très forte où il y’a des potentiels ballon d’or. C’est comme cela que notre équipe pourra progresser et aller de l’avant ».

