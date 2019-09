Le sélectionneur des lions Aliou Cissé a tenu une conférence de presse ce lundi à Thiès pour la publication de la liste de 23 joueurs en vue du match amical entre le Sénégal et le Brésil à Singapour.

Les lions affronteront le Brésil le 10 octobre prochain à Singapour. En conférence de presse, Aliou Cissé est revenu au micro de wiwsport.com sur l’avenir de cette équipe du Sénégal. Finaliste de la CAN 2019 en Egypte, l’équipe sénégalaise va vers une continuité ou une reconstruction ?

« J’ai envie de dire qu’on va vers une continuité, la liste le montre. Aujourd’hui on est pas dans une révolution. C’est un groupe de qualité où tout le monde est capable de jouer dans cette équipe là. Je crois que ceux qui ont été choisis doivent montrer qu’ils méritent d’être dans cette équipe nationale, de se battre pour garder leurs places dans ce groupe. Il y’a une certaine concurrence qui est là mais comme je dis aujourd’hui beaucoup de garçons souhaiteraient venir jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. Il faut que tout le monde soit conscient des attentes », explique le sélectionneur des lions.

Il avance et félicite ses joueurs qui ont su garder un bon état d’esprit durant cette compétition. Il faut rappeler que les lions ont vécu ensemble plus de 30 jours pour représenter le Sénégal en Egypte.

« Je suis satisfait de la mentalité de ces joueurs là, je voudrai les féliciter et les encourager. Vivre ensemble 46 jours n’a pas été évident. Beaucoup de gens doutaient qu’on pouvait avoir cette faculté de management pendant 46 jours. On a su le montrer, de sortie en sortie l’équipe est entrain de progresser. Bien-sur il y’aura des ajustements et ces matches amicaux vont nous permettre d’ajuster l’équipe pour progresser encore plus ».

wiwsport.com