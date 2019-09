Le Sénégal effectuera sa première sortie depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le 10 octobre prochain face au Brésil. A cet effet, le sélectionneur national, Aliou Cissé publiera ce lundi, sa liste des 23 Lions qui devront prendre part à ce match amical contre les Auriverdes.

Grand absent de la dernière journée fenêtre FIFA du mois de septembre, l’équipe nationale du Sénégal n’a plus foulé les pelouses depuis la finale de la CAN perdue face aux Fennecs d’Algérie. Pour cause, la FSF avait consenti avec le sélectionneur Cissé, de faire souffler la Tanière qui a enchaîné une année pleine de compétition (clubs et équipe nationale avec le mondial de Russie). Mais aussi, dans son communiqué, la Fédération avait fait savoir qu’elle profiterait de ce répit pour trouver des adversaires de haut niveau pour les prochaines rencontres amicales. Ce qui a été fait puisque les Lions vont croiser le 10 octobre prochain le Brésil de Neymar, Coutinho, Firmino et consort.

Ce lundi, à Thiès, Aliou Cissé rendra public sa liste des joueurs qui devront prendre part à cette rencontre amicale face aux Auriverdes. Une liste qui selon certains médias réserve des surprises, puisque des absences de marque y seront notées. Mbaye Diagne, qui est présentement joueur du Fc Bruges, pourrait être zappé selon Record, et même sort pour Alfred Ndiaye qui évolue actuellement en Arabie Saoudite. Sans compter bien sûr, celles de Moussa Konaté, Youssouf Sabaly, actuellement blessés.

Mais cette liste de Cissé réserve aussi de grandes surprises. En effet, vu les absences de Konaté et probablement de Mbaye Diagne, Habib Diallo pourrait faire son retour dans la Tanière. Lui dont l’absence à la CAN avait alerté plus d’un, pourrait être récompensé de ses bonnes performances avec le Fc Metz qu’il porte sur ses épaules. Supervisé la semaine dernière par l’adjoint de Aliou Cissé, Régis Bogaert, Pape Ndiaye Souaré qui évolue à Troyes, pourrait être l’invité de marque de la convocation du sélectionneur. Avec l’absence de Sabaly, l’ancien joueur de Crystal Palace pourrait signer son retour dans la Tanière après une longue absence.

